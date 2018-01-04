سهير رمزي تكشف سر قلة مشاركتها في الأعمال الدرامية

كشفت الفنانة سهير رمزي، عن أسباب قلة الأعمال الدرامية التي تشارك فيها خلال الفترة الماضية، موضحة أنها تجد صعوبة شديدة في إيجاد العمل الدرامي المناسب لها كسن أو شكل وموضوع.

وأضاف سهير في تصريح خاص لـ”العرب اليوم” أن الفكرة ليست في التواجد على الساحة الدرامية لكونها قدمت العديد من الأدوار الفنية طلية مشوارها الفني، فكونها تجد عمل جديد ودور مختلف يكون أمرًا غاية في الصعوبة، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة في مسلسل “قصر العشاق” لكونه يمسها بشكل شخصي ويوجد فيه شيء من حياتها كونها فنانة مشهورة تركت الفن، كما أنها ظهرت بالحجاب وبشكل يليق بتاريخها الفني في ظل مجموعة كبيرة من الأسماء الفنية ذات التاريخ الفني الكبير.

وأعلنت سهير أنها تدرس خلال الفترة الحالية عملًا دراميًا جديدًا سوف يقدمها للجمهور بشكل جديد ومختلف تماما بالنسبة لها، رافضة الإفصاح عن أية تفاصيل، خاصة أنه لم يتم كتابة أكثر من 6 حلقات، مشيرة إلى أن المسلسل تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي وسوف يحتوى دورها على جانب كبير من الكوميديا.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهير رمزي مسلسل “قصر العشاق” الذي عُرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار منهم عزت العلايلى وفاروق الفيشاوي وبوسي ورانيا فريد شوقي وأحمد وفيق، وكلوديا حنا وآخرين، من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج أحمد صقر.

أقراء المزيد من المصدر