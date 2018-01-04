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قناة نايل سينما تحتفل بعيد ميلاد الفنانة ليلي علوي

Posted by on January 4, 2018 0 Comment
قناة نايل سينما تحتفل بعيد ميلاد الفنانة ليلي علوي

تحتفل قناة نايل سينما بعيد ميلاد النجمة الكبيرة ليلى علوى اليوم من خلال برنامج الو سينما حيث تسرد الإعلامية نانسى إبراهيم مشوار النجمة ليلى علوى مع المشاهدين وعرض مسيرتها الفنية منذ بداياتها فى برامج الأطفال وصولا لتصدرها أفيشات أهم الأفلام السينمائية المصرية ومحطاتها الفنية المهمة ، و سوف تتلقى نانسى مكالمات الجمهور على الهواء مباشرة للإشتراك فى تهنئة النجمة بعيد ميلادها والحديث عن أهم ما يميز مشوارها وأكثر ما يحبونه فيها على مستوى الشكل والأداء ، بالإضافة إلى عرض عدد من أهم المشاهد من أشهر أفلامها ، وتؤكد نانسى أن هناك مفاجأة بانتظار الجمهور فى هذة الحلقة .

” الو سينما ” برنامج يذاع على شاشة نايل سينما على الهواء مباشرة يومى الأحد والخميس فى الرابعة والنصف عصرا ، ويعاد فى الواحدة والنصف فجرا، والإعادة الثانية فى الثانية عشرة ظهرا فى اليوم التالى ، أما باقى أيام الاسبوع فيذاع مسجلا فى السادسة والنصف مساءا .

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