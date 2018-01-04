قناة نايل سينما تحتفل بعيد ميلاد الفنانة ليلي علوي

تحتفل قناة نايل سينما بعيد ميلاد النجمة الكبيرة ليلى علوى اليوم من خلال برنامج الو سينما حيث تسرد الإعلامية نانسى إبراهيم مشوار النجمة ليلى علوى مع المشاهدين وعرض مسيرتها الفنية منذ بداياتها فى برامج الأطفال وصولا لتصدرها أفيشات أهم الأفلام السينمائية المصرية ومحطاتها الفنية المهمة ، و سوف تتلقى نانسى مكالمات الجمهور على الهواء مباشرة للإشتراك فى تهنئة النجمة بعيد ميلادها والحديث عن أهم ما يميز مشوارها وأكثر ما يحبونه فيها على مستوى الشكل والأداء ، بالإضافة إلى عرض عدد من أهم المشاهد من أشهر أفلامها ، وتؤكد نانسى أن هناك مفاجأة بانتظار الجمهور فى هذة الحلقة .

” الو سينما ” برنامج يذاع على شاشة نايل سينما على الهواء مباشرة يومى الأحد والخميس فى الرابعة والنصف عصرا ، ويعاد فى الواحدة والنصف فجرا، والإعادة الثانية فى الثانية عشرة ظهرا فى اليوم التالى ، أما باقى أيام الاسبوع فيذاع مسجلا فى السادسة والنصف مساءا .

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