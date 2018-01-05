الجمهور يتذكر أولى إطلالات ليلى علوي السينمائية في عيد ميلادها

يصادف 4 يناير/كانون الثاني، عيد ميلاد “بونبوناية” الشاشة المصرية، الفنانة الجميلة ليلى علوي، وتعتبر الفنانة من مواليد عام 1962، وكان أول ظهور لها في الوسط الفني، في برامج الأطفال، قبل أن تشترك في الأعمال الفنية، نستعرض أول ظهور سينمائي للفنانة ليلى علوي.

حيث ظهرت الفنانة الجميلة في بداية مشوارها الفني السينمائي، وهي تتمتع بزيادة في الوزن بشكل كبير، على عكس ما تظهر عليه حاليًا بجسد رشيق وإطلالات رائعة، وكان ظهورها الأبرز في فيلمي “حلق حوش”، و”الرجل الثالث”، والتي تعد من أول مشاركاتها في السينما المصرية تقريبًا.

قبل أن تطل على الجماهير المصرية والعربية، بمفاجأة كبيرة، بعدما خسرت ما يقرب من 16 كيلو من وزنها بشكل كبير، لتبدو أصغر من عمرها الحقيقي، وعلقت الفنانة ليلى علوي على خسارتها لوزنها، بأنها استعانت بالريجيم بدلًا من إجراء أي عمليات جراحية أو تجميل.

الفنانة الجميلة، ليلى علوي، كان أخر عمل فني قدمته مؤخرًا، كان فيلم البطولة الجماعية، “الخضرة والماء والوجه الحسن”، والذي جمعها بعدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد داوود، ومنة شلبي. وتستعد حاليًا، لخوض تجربة جديدة من نوعها، بفيلم يحمل طابع سياسي بعض الشيء، وتشاركها في البطولة الفنانة زينة، والفنان القديم محمود حميدة، ومن المقرر أن يتم عرضه في سباق عيد الفطر المقبل.

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