الناصريون الأحرار: سنخوض الإنتخابات ترشيحا في الدائرة الثانية في بيروت وانتخابا في الشمال وجبل لبنان

أعلنت “حركة الناصريين الأحرار”، في بيان اثر اجتماع لمجلس القيادة برئاسة الدكتور زياد العجوز، “خوضها الانتخابات النيابية ترشيحا في الدائرة الثانية في بيروت وانتخابا في دوائر الشمال وجبل لبنان”. والتقى العجوز قادة الماكينة الإنتخابية للحركة في بيروت الذين بدأوا ممارسة نشاطهم منذ ثلاثة أشهر، وقال: “لقد أعلنا سابقا ونؤكد مجددا بأننا سنخوض هذا الإستحقاق بشكل […] أقراء المزيد من المصدر