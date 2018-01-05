أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “النأي الفعلي بالنفس يكون من خلال الالتزام الواضح والصريح بالانسحاب من أزمات المنطقة، ويكون من خلال الالتزام بقرارات الدولة اللبنانية، ويكون من خلال احترام السيادة الوطنية”، مشيرا إلى أن “الحرص على الاستقرار يكون من خلال الالتزام بالمصلحة الوطنية اللبنانية لا من خلال إلزام اللبنانيين بمصالح غير لبنانية”. […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » جعجع أعلن ترشيح أنيس نصار عن مقعد عاليه للارثوذكس: لم ولن نقبل بدولتين في لبنان والنأي الفعلي بالنفس يكون بالتزام الانسحاب من أزمات المنطقة
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