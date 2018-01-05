جهات قضائية في لبنان تستدعي ممثلة عربية للتحقيق معها

تلقّت ممثلة عربية تقيم في لبنان، بلاغا من جهات قضائية نافذة لحضور جلسة تحقيق بدعوى كان رفعها ضدها جارها نتيجة عدم تحمله الضجيج والصراخ الصادر من منزلها في بيروت.

وامتنعت في البداية عن الذهاب إلى أحد المراكز الأمنية للإدلاء بإفادتها ومما أسهم في تحويل الأمر إلى القضاء، إذ سارعت إلى تكليف أحد المحامين كي يواكبها في أزمتها التي لن تدخلها إلى السجن، لكنها في نفس الوقت ستفرض عليها غرامة مالية وتعهدا بعدم تكرار حالة الشغب التي تصدر عن بيتها في الليل والنهار.

الممثلة وحسب المعلومات كانت تفقد أعصابها وتبدأ بالصراخ بفعل الأزمات مع حبيبها الذي غدر بها لأكثر من مرة، وهي الناحية التي دفعت جارها في المبنى الذي تقطن فيه إلى التذمّر من تلك الحالة التي وصلت إلى مرحلة اللجوء لشكوى رسمية بحقها.​

أقراء المزيد من المصدر