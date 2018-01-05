حسين فهمي يستأنف تصوير دوره في مسلسل “السر”

كشف الفنان حسين فهمي أنه مشغول هذه الأيام باستئناف دوره في مسلسل “السر”، مشيرا إلى أن العمل توقف أكثر من مرة بسبب انشغال بعض أبطال العمل بتصوير أعمال أخرى وجاء التوقف الأخير بسبب انشغاله كرئيس لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”، قائلًا إن العمل جمع مجموعة من النجوم منهم وفاء عامر ونضال شافعي، وأن نضال يمتلك قدرات تمثيلية كبيرة موضحا أن العمل تدور أحداثه حول مجموعة من الصراعات التي ظهرت في الأونه الأخيرة بين الطبقات الأجتماعية المسلسل صور منه أكثر من نصف أحداثه.

وعن رأيه في الوجوه الجديدة، أشار إلى أن هناك مجموعة من النجوم الذين جمعوا بين الموهبة والجاذبية منهم ظافر عابدين وعز والسقا وكريم عبد العزيز، لافتًا إلى أن صناعة الفن في مصر تطورت كثيرا بسبب تنوع الموضوعات، وأن السينما في 2017 شهدت تطورا كبيرا ولكن يتمنى إنتاج سينمائي وفير في العام الجديد خاصة إذا كانت تبحث مصر عن التمثيل الدولي في المهرجانات السينمائية الدولية.

وعن أهم الأحداث التي أُثرت فيه خلال العام الماضي، أوضح أن رحيل شادية كان أهم حدث فني، لأن شادية فنانة جمعت بين الموهبة الفنية والقبول الكبير أمام الشاشات .

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