حورية فرغلي تعرب عن سعادتها بطرح فيلمها “طلق صناعي”

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن سعادتها بطرح فيلمها “طلق صناعي” وإشادة الجمهور به، قائلة “تلقيت ردود فعل إيجابية حول فيلم طلق صناعي رغم طرحه منذ يومين فقط”، مؤكدة على سعادتها بهذا وأن الفيلم نال إعجاب المشاهدين رغم انطلاقه في وقت امتحانات بالنسبة للطلاب”.

وأضافت فرغلي في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”، قائلة “سعدت كثيرا بالتعاون مع الفنان الجميل الموهوب سيد رجب، مؤكده أن له كاريزما خاصه به، كما أنه خفيف الظل وكانت أجواء الكواليس جيدة تجمع بين العمل والمرح”. وبشأن الفيلم، أوضحت أنه فيلم اجتماعي يتناول قصة زوجين يسعان للحصول على تأشيرة السفر إلى أميركا، وخلال الأحداث يكتشف الزوج أن زوجته الحامل أخذت حبوبا لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أميركية، ويحصل ابنه على الجنسية.

وأما عن سبب تأخر طرحه في دور العرض السينمائية، أشارت إلى أن هذا بسبب التصاريح من الرقابة على المصنفات الفنية التي عطلت طرح الفيلم لفترة، معللة ذلك بأن أحداثه تتشابه مع فيلم الإرهاب والكباب للفنان عادل إمام، ولكن سرعان ما عالجت الشركة المنتجة هذا الأمر وتم طرحه من يومين.

ويذكر أن الفيلم من تأليف الثلاثي محمد وشيرين وخالد دياب، وبطولة الفنانة حورية فرغلي، وماجد الكدواني، ويشارك في العمل نخبة من الفنانين والنجوم من بينهم بيومي فؤاد، سيد رجب، مصطفى خاطر، مي كساب، وإخراج خالد دياب، ولاقى إعجاب واستحسان الجمهور والنقاد خلال عرضه في مهرجان دبي السينمائي.

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