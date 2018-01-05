فنانة عالمية تثير الجدل وتحول نفسها إلى رجل

صدمت الفنانة العالمية جينيفر غارنر الجميع في بداية عام 2018، بتحويل نفسها إلى رجل، حيث قامت بنشر صورة لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بملامحها الجديدة، وهي على هيئة رجل بشعر قصير ولحية. ومن جهتها، قالت الفنانة العالمية جينيفر غارنر، معلقة على الصورة: “سنة جديدة، أنا جديدة”، ولم تكتف بذلك، حيث قامت أيضًا، بإطلاق الكثير من الهاشتاغ، دون أن توضح تفاصيل إضافية.

وأثارت الصورة جدلا واسعا وبلبلة كبيرة بين محبيها ومتابعيها للبحث عن حقيقتها وذهب البعض إلى أنها أجرت عملية تحول لرجل. كما نالت الصورة الكثير من التعليقات، حيث شبهها البعض بالممثل جيمس فرانكو والبعض الآخر شبهها بالممثل العالمي إيدي ريدماين. وبدورها، تكهنت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية أن هذه الصورة تعود لفيلم تم تصويره سابقا دون معرفة التفاصيل.

وحتى الآن لا يعرف أي شخص حقيقة الأمر، خاصة وأن الفنانة الشهيرة لم تذكر أي تفاصيل أخرى، واكتفت فقط بالصورة التي صدمت جمهورها حول العالم، كما أنها حتى الآن لم تقل أي شئ آخر حول الأمر، واكتفت بمتابعة التعليقات.

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