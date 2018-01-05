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فهرية أفجان تحتفل مع “بالي بيك” بإجازة نهاية العام

Posted by on January 5, 2018 0 Comment
فهرية أفجان تحتفل مع بالي بيك بإجازة نهاية العام

سافرت الفنانة التركية فهرية أفجان إلى هولندا في أجازة نهاية العام مع زوجها، النجم بوراك أوزجفيت الشهير بـ”بالي بيك”. وأحد المعجبين رصد الثنائي خلال وجودها على متن الطائرة، حيث التقط صوراً رومانسية للزوجين، ظهرت فيها فهرية نائمة كالطفلة على كتف زوجها، بينما حرصت الفنانة التركية على مشاركة محبيها بصور من جولاتها السياحية بمدينة أمستردام معربة عن سعادتها واستمتاعها بأجازتها مع زوجها بعيداً عن ترصد عدسات الباباراتزي لهما.

يُذكر أن مسلسل “حتى الموت” كان آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ”كريم”، وذلك قبل احتفالها بزواجها من النجم التركي بوراك أوزجفيت يونيو الماضي، وحتى الآن لم تعلن عن المشروع الفني الذي ستعود به إلى الشاشة.

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