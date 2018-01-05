كاتب أميركي يكشف مخططات إيفانكا ترامب؟ … وماذا ستفعل مستقبلاً

“سأكون أول رئيسة لأمريكا وليست هيلاري كلينتون” هذه الجملة التي تم التعامل معها باعتبارها مزحة قالتها إيفانكا ترامب، أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية 2016 يبدو أنها ليست كذلك وأن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي تسعى بالفعل لرئاسة الولايات المتحدة. ففي كتاب “النار والغضب: في البيت الأبيض لترامب” للكاتب الصحفي، مايكل وولف، كشف تفاصيل كثيرة تؤكد […] أقراء المزيد من المصدر