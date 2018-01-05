هجوم على ميريام فارس بسبب صورة مع زين الدين زيدان

أبدت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية ميريام فارس، دهشتها من حملة الاستهزاء التي رافقت نشر لاعب الكرة العالمي زين الدين زيدان صورة لها معه على صفحته في موقع “فيسبوك”، بعدما علق في أسفلها بكلمة “الليلة الماضية مع معجبة”.

وأشارت المصادر إلى أن النجمة الشابة لم تدعي انها على معرفة مسبقة به أوصداقة معه، وليس بالضرورة أن يكون مدرب نادي ريال مدريد الإسباني يعرفها أساسا، وكل الموضوع أنها التقت به في “Globe Soccer awards” وهي المناسبة التي أقيمت في دبي وحضر فيها كضيفة شرف .

في المقابل أوضحت المصادر أن الهجوم غير المبرر على صورة ميريام مع زين الدين لم تسبقه أي تصريحات أن الاخير من جمهور الفنانة، وهي لم ترد على حملة التجني التي رافقت تلك اللقطة لان لا أساس لأي ادعاء يفيد أن الرياضي يتابع الفنانين العرب رغم أصوله العربية .

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