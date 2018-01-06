بو عاصي: القوات لا تستجدي العلاقة مع أحد والتعامل معنا باستهتار ما بيمشي والسعودية لا تهدد استقرارنا بل من انشأ خلية سماحة مملوك

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، في حديث الى تلفزيون MTV “ان ما يحكى عن علاقة صداقة متميزة بين “القوات اللبنانية” و”السعودية” أمر صحيح، وهي مبنية على احترام سياسي متبادل. فالسعودية قادرة على استشراف موقف “القوات” لأننا كحزب واضحين ومواقفنا واضحة منذ 30 سنة وهذا ما يريح هذه العلاقة”، لافتا الى “ان السعوديين لا […] أقراء المزيد من المصدر