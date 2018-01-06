شخص يفوز بسابع أكبر جائزة بتاريخ الولايات المتحدة

ربح شخص 450 مليون دولار، صاحب تذكرة تتكون من ستة أرقام، في لعبة “بويربال” الشهيرة بالولايات المتحدة. وقال مسؤولون عن جائزة يانصيب “باوربول” في ولاية فلوريدا، أنه تم شراء التذكرة في متجر 7-إليفن في بورت ريتشي. وأضاف المصدر أن عملية سحب التذكرة الفائزة جرى، ليلة الجمعة وهي سابع أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة. […] أقراء المزيد من المصدر