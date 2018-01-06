شعبة المعلومات تكشف ملابسات الحادث التي تعرضت له احدى السيدات

صـــــــــدر عـــن المـــــديـــــريــــــة الـــــعـــــامــــــة لـــــقـــــــوى الأمـن الداخلــــــي ــــــ شــــعـــــبـة الــــعـــلاقــــــات العامــــــة البـــــلاغ التــــالـي: بتاريخ 5/1/2018 تداولت وسائل الإعلام، خبراً حول تعرض امرأة لاعتداء جسدي بعدما استعانت بسيارة اجرة تابعة لشركة ” اوبر”. وتضمن تفاصيل حول تعرض السيدة ا .خ للضرب والسلب من قبل سائق سيارة الاجرة. بنتيجة التحريات الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات في […] أقراء المزيد من المصدر