شيماء الشايب تكشف أفضل حدث لها في 2017

كشفت المطربة الشابة شيماء الشايب عن أهم حدث لها في 2017، حيث قالت إن مقابلتها النجم الهندي شاروخان في دبي من أهم محطات حياتها بعد أن شاركته إحدى أغنياته هناك، موضحة أنه دعاها للذهاب لزيارته في الهند وتمنى لها التوفيق، وأوضحت أنها بعد أن قدمت معه الأغنية تحدثت معه 5 دقائق عبر لها عن إعجابه بصوتها وعن إعجابه بمصريتها.

وأوضحت شيماء في لقاء مع “العرب اليوم” أنها تتمنى تكرار التجربة مع شاروخان الذي تميز بالتواضع الشديد، وعن تأثير سيدة الغناء أم كلثوم عليها أشارت أنها أحبت أم كلثوم منذ صغرها ورغبت في أن تؤدي أغنياتها، مبيِّنة أن والدها هو الذي شجعها على الأعاني الطربية منذ صغرها حتى تتعلم القوة في الأداء، مشيرة أن توقفها كان بسبب بحثها عن شركة تتحمس لها ووجدت منتج آمن بموهبتها.

وعن أمنيتها قالت إنها تتمنى أن تحقق نجاحات أكبر في الغناء، موضحة أن شقيقتها الصغرى تمتلك هي أيضا صوت نقي تتمنى أن يظهر في العام الجديد، ويُذكر أن شيماء الشايب هي ابنة الفنان شفيق الشايب والفنانة فاطمة عيد، واشتهرت شيماء منذ صغرها بأغنيات أم كلثوم ونجاة وشاركت بالصوت فقط في مسلسل أم كلثوم التي قامت ببطولته الفنانة صابرين.

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