محمد هنيدي يؤكّد أنّ “أرض النفاق” سيكون مفاجئة للمشاهدين

كشف الفنان محمد هنيدي، عن سعادته للمشاركة في المارثون الرمضاني من خلال مسلسل “أرض النفاق”، مشيرًا إلى أنّ العمل مأخوذ عن فيلم العبقري ” فؤاد المهندس” الذي يحمل نفس الاسم، ولكنه سيكون مفاجئة للمشاهدين في شهر رمضان ، وعودة قوية للدراما الرمضانية .

وأوضح محمد هنيدي، في مقابلة مع “العرب اليوم”، أسباب تغيبه عن الدراما، مشيرًا إلى أنّه كان ينتظر عملًا دراميًا جيدًا لتقديمه، مضيفًا “حاليًا نعقد جلسات عمل مع المؤلف أحمد عبدالله والمخرج سامح عبدالعزيز، لاختيار باقي فريق العمل، وسنبدأ تصوير المسلسل في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري”، ويشار إلى إن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي الدرامية كان مسلسل ” مسيو رمضان أبو العلمين حمودة” .

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