مي سليم تؤكّد أنّ شخصيتها في “الكهف” ستكسب تعاطف الجمهور

كشفت الفنانة مي سليم، أنها تنتظر طرح أحدث أعمالها السينمائية، فيلم “أهل الكهف”، المقرّر عرضه خلال إجازة منتصف العام الجاري، مشيرة إلى أنها تجسّد خلال السياق الدرامي للفيلم شخصية “نعمة”، وهي فتاة من حارة شعبية تعيش مأساة بسبب الشخص الذي أحبته وتتعرّض إلى مواقف عديدة، حتى تتزوج، ومؤكدة على أنّ شخصية نعمة من الشخصيات التي ستكسب بشكل كبير تعاطف الجمهور معها نظرًا للظلم الكبير الذي تتعرض له متمنية أن ينال الفيلم إعجاب المشاهدين فور عرضه في دور العرض السينمائية .

وفيلم “الكهف” من بطولة محمود عبد المغني وروجينا وماجد المصري ومي سليم ومحمد عادل وإيهاب فهمي وإبراهيم نصر، ومن تأليف سامح سر الختم، وإخراج أمير شوقي، وإنتاج شركة ريماس، وتدور أحداثه في إطار شعبي يرصد مفهوم الصداقة الحقيقية ولماذا أصبحت الصداقة عملة نادرة، من خلال مزيج من القصص الإنسانية والرومانسية، وتظهر فيه الحارة الشعبية بشكلها الحالي.

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