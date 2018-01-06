نجمة البوب ليدي غاغا تغني في حفلة توزيع جوائز غرامي

ستغني نجمة البوب ليدي غاغا ومغني الراب تشايلديش غامبينو خلال الحفل الستين لتوزيع جوائز غرامي للموسيقى في 28 شباط/فبراير في نيويورك على ما اعلن منظمو اعرق الجوائز الموسيقية الاميركية.

وإسما ليدي غاغا وتشايلديش غامبينو هما من بين اولى الاسماء التي يكشف عنها للمشاركة في العرض الذي ينقله التلفزيون مباشرة ويحظى بمتابعة كبيرة. وسبق لليدي غاغا ان شاركت فيه العام 2016 مع تكريم لديفيد بووي بعد وفاته.

وليدي غاغا غير مرشحة للفوز في اي فئة من فئات المكافآت العريقة في حين حقق تشايلديش غامبينو مفاجأة اذ وصل الى التصفية النهائية في جائزتي افضل البوم وافضل تسجيل.

ولاقى البوم “إوييكن ماي لوف!” لتشايلديش غامبينو استحسانا كبيرا فيما تتناول اغنيته اللنفردة “ريدبون” موضوعي العنصرية والخيانة.

وستغني على مسرح “غرامي” كذلك، المغنية بينك وفرقة “ليتل بيغ تاون”. ويقام الحفل في نيويورك للمرة الاولى منذ العام 2003. وسيكون العرض متمحورا حول مسارح برودواي على ما اكد المنظمون.

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