سهير المرشدي تبدأ تصوير ” طايع ” الأسبوع المقبل

تستعد الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، خلال الأسبوع القادم للبدء في تصوير أول مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “طايع”، وذلك بعد أن تعاقدت بشكل رسمي علي العمل.

وعقدت “المرشدي”، جلسات عمل تحضيرية مع المؤلف محمد دياب والمخرج عمرو سلامة، للوقوف علي التفاصيل النهائية الخاصة للشخصية، حيث تجسد خلال أحداث العمل دور “أم طايع”، والتي تلعب دورًا هامًا في حياته وكل ما يتعرض له في رحلته.

ويشارك في بطولة “طايع”، كلًا من: عمرو يوسف، صبا مبارك، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، تأليف محمد دياب وإخراج عمرو سلامة.

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