ظهور محرك الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على “إنستغرام”

القاهرةأكثر من مليون ونصف مليون متابع يتفاعلون مع حساب الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا عبر تطبيق إنستغرام.

ولطالما شكّلت أبلة فاهيتا حالة من الفضول لدى الجمهور نظراً لغموض من يقف وراء هذه الشخصية التي باتت مؤثرة في الرأي العام المصري والعربي

أن هفوة في أحدث صورة لأبلة فاهيتا قد كشفت المستور. فمن يتابع حساب الدمية يلاحظ أنها نشرت في الساعات القليلة الماضية صورة حديثة لها وهي ترتدي النظارات الشمسية مرفقة بعبارة “هلبس نضارتي واعيش بطريقتي”.

لكن إنعكاس النظارات قد كشف النقاب عن الشابين الّذين يرجّح أن يكونا وراء شخصية أبلة فاهيتا، فانهالت التعليقات الّتي لفتت إلى أن من يحرّك الدمية ظهر هذه المرة بشكلٍ واضحٍ في الصورة..

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