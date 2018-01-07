آخر الأخبار
Home » فنون » ظهور محرك الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على “إنستغرام”

ظهور محرك الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على “إنستغرام”

Posted by on January 7, 2018 0 Comment
ظهور محرك الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على إنستغرام

القاهرةأكثر من مليون ونصف مليون متابع يتفاعلون مع حساب الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا عبر تطبيق إنستغرام.

ولطالما شكّلت أبلة فاهيتا حالة من الفضول لدى الجمهور نظراً لغموض من يقف وراء هذه الشخصية التي باتت مؤثرة في الرأي العام المصري والعربي

أن هفوة في أحدث صورة لأبلة فاهيتا قد كشفت المستور. فمن يتابع حساب الدمية يلاحظ أنها نشرت في الساعات القليلة الماضية صورة حديثة لها وهي ترتدي النظارات الشمسية مرفقة بعبارة “هلبس نضارتي واعيش بطريقتي”.

لكن إنعكاس النظارات قد كشف النقاب عن الشابين الّذين يرجّح أن يكونا وراء شخصية أبلة فاهيتا، فانهالت التعليقات الّتي لفتت إلى أن من يحرّك الدمية ظهر هذه المرة بشكلٍ واضحٍ في الصورة..

أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com