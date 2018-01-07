فرقة “الوزيري” تحيي حفلا غنائياً في مسرح الضمة 11 كانون الثاني

تحيي فرقة “الوزيري” الإسمعلاوية حفلا غنائيا ساهرا على مسرح الضمة التابع لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية، وذلك يوم 11 يناير الحالي بمشاركة الفنان عادل خضير أحد أعلام فن السمسمية.

تقدم الفرقة في حفلها مجموعة من أغاني الفن الشعبي من تراث مدينة الإسماعيلية على أنغام آلة السمسمية منها “أنا واد صياد من بحري”،”والله زمان يامعلم”،”جيتك حبيبي”، وغيرها من الأغاني التي عبرت بها الفرقة عن أحوال بيئتها.

تتفرد فرقة “الوزيري” القادمة من مدينة الإسماعيلية بوجود تراث موسيقي غنائي خاص بها، واستطاع ملك السمسمية الراحل الريس الوزيري الذي سميت باسمه تخليدا له، أن يحافظ على هذا التراث من الضياع بتأسيس الفرقة بالتعاون مع الريس زكريا إبراهيم مؤسس مركز المصطبة للموسيقى الشعبية، وتم تجميع قدامى الفنانين الشعبيين وقاموا بتقديم عرض أسبوعي كل يوم ثلاثاء في مدينة الإسماعيلية وحتى الآن، بالإضافة إلى العديد من العروض في كل من السويس وبورسعيد والقاهرة والإسكندرية والمنيا.

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