محمد رمضان يفكر في عرض مسرحي جديد

كشف الفنان محمد رمضان أنه مشغول هذه الأيام في تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم “الديزل” مع الفنانة الشابة ياسمين صبري وبعدها سيتفرغ تمامًا لتصوير مسلسل “زين” الذي يجمعه مرة أخرى بالمؤلف محمد عبدالمعطي بعد نجاح “الأسطورة”، مشيرًا إلى أنه سعيد بما حققته مسرحية “أهلا رمضان” من نجاح في ليلة رأس السنة، موضحًا أن نجاحه في المسرح يشجعه على تقديم عمل مسرحي جديد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه حقق نجاحًا في المسرحيتان الذي قدمهما وهو “رئيس جمهورية نفسي” و”أهلًا رمضان”.

وبشأن علاقته بزملاءه وما أُثير مؤخرًا في أحد البرامج، أشار رمضان إلى أنه لا يحمل أي كره لأحد ولا يوجد خلاف بينه وبين أحد، وإن كان قد قام بالاعتذار في عدم الظهور في أي برامج فهذا بالتأكيد لظروف خارجة عن إرادته بسبب انشغاله كثيرًا في العمل، موضحًا أنه لم يتأخر يومًا عن تقديم الخير لأحد ولا يكره الخير لأحد.

ولفت رمضان، إلى أن كل ما يفكر فيه الناس ومصر، حتى عندما يقوم بعمل فني جديد يضع ردود فعل جمهوره أمام عيونه، والجدير بالذكر أنه بدأ في عدد من الأدوار الثانية في بعض المسلسلات منها “أولاد الشوارع، حنين وحنان، السندريللا” حتى أخذ بعض البطولات السينمائية منها “عبدة موته، الألماني”، حتى قدم مسلسل “ابن حلال”، وبعدها بدأت نجوميته في الظهور ..

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