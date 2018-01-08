الفنانة ليال عبود سر اللوحة في العام الجديد 2018

استقبل الرسام اللبناني شربل حلال، العام 2018، بلوحة فنية مميزة للفنانة اللبنانية ليال عبود وهي ترتدي فستان الزفاف في مبادرة لفتت الانتباه ولاقت استحسان و قبول رواد مواقع التواصل الاجتماعية، نتيجة الحرفية التي نُسجت من خلال الألوان وتناغمت مع مسار الريشة التي عكست الواقع بأسلوب مرن وغير تقليدي، حيث كان لتلك الهدية وقعها على المطربة التي شكرت من وصفته بصاحب الأنامل الذهبية.

وأشارت إلى أن تلك النوعية من الهدايا لها وقعها الخاص على مشاعرها، خصوصاً أنها ترصد الحقيقة بريشة الفن والإبداع، والخيال النابض بالطاقة والموهبة، وكان شربل حلال قد اختار فستان الزفاف الذي ظهرت من خلاله ليال في عرض أزياء مصمم الأزياء اللبناني عقل فقيه وقد رصد أدق تفاصيل تلك الإطلالة التي تميزت بالشفافية والأناقة في آن واحد، حيث شاء أن تكون هديته لـ عبود في العام الجديد، مكللة بلوحة تنبض تفاصيلها بالحياة .

في المقابل مازال الزي الذي ارتدته النجمة ليال عبود، في سهرة عيد رأس السنة يثير الجدل من حوله بعد أن برع عقل فقيه، وعلى مدار شهر كامل في رسم خطوطه العريضة التي اتسمت بالنوعية والجاذبية، وبرزت في تفاصيله صلة وصل متينة تمثلت بالأناقة الشرقية لكن برؤية عالمية مميزة.

أقراء المزيد من المصدر