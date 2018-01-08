حمادة هلال يطرح كليب “حلم السنين” في عيد الحب المقبل

كشف الفنان حمادة هلال عن قيامه خلال الفترة الحالية بالتحضير لبَدء تصوير أوّل مشاهد مسلسله الجديد “قانون عمر” خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن فنانة لديها جماهيرية في الشارع المصري ستُجسّد البطولة أمامه في المسلسل المقرر عرضه خلال السباق الرمضان المقبل.

وأعرب حمادة هلال، خلال تصريح خاص له مع “العرب اليوم”، عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية مع المنتج صادق الصباح بعد النجاح الكبير الذي حققه رمضان الماضي في مسلسله “طاقة القدر” الذي عرض عبر شاشات قنوات “النهار” حصريا، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم يسرا اللوزي وإيهاب فهمي وسهر الصايغ ومي القاضي وإدوارد وإلهام عبدالبديع ونور فخري.

وعلى الصعيد الغنائي، أفاد هلال بأنه انتهى مِن تصوير كليب جديد بعنوان “حلم السنين” في أميركا، وسيتم طرحه في عيد الحب المقبل.

يشار إلى أن أغنية “حلم السنين” من كلمات طاهر كامل وألحان حمادة هلال وتوزيع موسيقي نور وإخراج مو، والأغنية ضمن آخر ألبوماته الغنائية الذي يحمل عنوان “عيش باشا”.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال فيلم “شنطة حمزة” الذي عرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي، وشاركت في بطولته يسرا اللوزي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج أكرم فاروق.​

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