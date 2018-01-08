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فيفي عبده تُعرب عن سعادتها لعودتها إلى الرقص الشرقي

Posted by on January 8, 2018 0 Comment
فيفي عبده تُعرب عن سعادتها لعودتها إلى الرقص الشرقي

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن سعادتها لعودتها للرقص الشرقي مرة آخرى، وقالت في حوار مع “العرب اليوم: “الرقص في دمي أعشقه بجنون، وسعيدة جدًا للمشاركة في مهرجان للرقص الشرقي سيقام في مصر، 22 أبريل/نيسان المقبل، وهو مهرجان عالمي سيشارك به راقصات من جميع أنحاء العالم” .

يُذكر أن فيفي عبده قدمت مسرحية استعراضية العام قبل الماضي، كانت باسم “حارة العوالم”، وشاركها البطولة ابنتها الفنانة عزة مجاهد والمطرب هاني الأسمر وريكو، ولاقت نجاحًا واسعًا لما تتمتع بيه من جماهيرية في مصر والوطن العربي .

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