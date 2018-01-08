منى أحمد تؤكد أن لكل برج ما يناسبه من الأحجار الكريمة

كشفت خبيرة الأبراج منى أحمد، في حوار مع “العرب اليوم”، عن الأبراج وما يناسبها من أحجار كريمة، حيث إن لكل مواليد برج حجر محدد لابد من إقتناؤه لكي يمارس حياته بشكل طبيعي، وهو كالتالي :-

– الحمل: برج الحمل هو من الأبراج النارية ويعد الحجر المناسب له الياقوت الأحمر لأنه رمز الشجاعة والعزيمة.

– الثور: برج الثور هو برج ترابي وأما الحجر الأنسب له فهو الزمرد الأخضر لأنه رمز السلام

– الجوزاء: برج الجوزاء هو برج هوائي والحجر الأنسب له هو الياقوت الأصفر لأنه رمز الصفاء والتفكير.

– السرطان: برج السرطان هو برج مائي والحجر الذي يناسبه هو حجر اللؤلؤ لأنه رمز الإنفرادية والكمال.

– الأسد: برج الأسد هو برج ناري والحجر الذي يناسبه هو الياقوت الأحمر لأنه رمز الشجاعة والإقدام كما قد يناسب الألماس رمز المجد.

– العذراء: برج العذراء هو برج ترابي ويناسبه حجر العقيق الذي يدل على الثبات والإبداع.

– الميزان: برج الميزان هو برج هوائي ويناسبه حجر السماء أي الياقوت الأزرق لأنه يجلب الحظ والنجاح.

– العقرب: برج العقرب برج مائي وحجره هو الفيروز الذي يشعره بالهدوء والحظ ويحفظه من الحسد.

– القوس: برج القوس هو برج ناري وحجره هو الياقوت

– الجدي: برج الجدي ترابي والحجر الأنسب له هو العقيق الأحمر لأنه يمده بالقوة الى جانب حجر الفيروز.

– الدلو: برج الدلو هو برج هوائي ويناسبه حجر الألماس لأنه شفاف وصادق وحجر الفيروز لأنه يرمز الى القوة.

– الحوت: الحوت هو برج مائي ومن الأحجار التي تناسبه نجد الياقوت الأصفر رمز الصفاء والغنى ولحجب الحسد والياقوت الأزرق أيضاً.

أقراء المزيد من المصدر