نادية لطفي تعيش في حالة صحية جيدة وتتحسن بشكل ملحوظ

أكدت مصادر مقربة من الفنانة نادية لطفي أنها تعيش حالة صحية مستقرة، موضحة أن سبب تحسن حالة الفنانة هي متابعتها للأخبار الجيدة التي تتعلق بنجاحات مصر في كل المجالات، معلنة أنها تابعت تكريم اللاعب محمد صلاح كأحسن لاعب في أفريقيا.

وأوضحت المصادر أن نادية لطفي بكت من الفرحة كثيرا ودعت الله تعالى أن يحمي مصر وأن يحمي أبنائها الباريين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت المصادر أن هناك مجموعة من الفنانين الذين يسألون باستمرار عنها منهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي ، وسمير صبري ، دلال عبد العزيز.

والجدير بالذكر أن الفنانة نادية لطفي عانت من مشاكل في التنفس ونقلت إلى المستشفى للعلاج .. نادية قدمت للسينما المصرية مجموعة من الأدوار المهمة في عدد من الأفلام منها النظارة السوداء ، السبع بنات ، للرجال فقط..

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