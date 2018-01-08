نجمات قدمن دور راقصات في أعمالهن وحصدن نجاحًا منقطع النظير

برعت عدد من نجمات السينما المصرية في تأدية دور الراقصة بصورة ناجحة جدا وكان إقدام بعض الفنانات على هذه التجربة، هو أن الفيلم كان يحتاج لقدرات تمثيلية خاصة، ومن هؤلاء الفنانات الفنانة نبيلة عبيد التي قدمت دور الراقصة في عدد من الأفلام منها “الرقصة والطبال، الراقصة والسياسي، وبرعت نبيلة عبيد في الفيلم الثاني الراقصة والطبال حيث تطلب الفيلم عدد من المشاهد التمثيلية من خلال راقصة شهيرة تتعرض لوعكة صحية ويتخلى عنها كل معجبيها، وتقرر عمل دار أيتام ولكن يتم رفض طلبها لأنها راقصة فتقرر الدفاع عن مهنتها وفنها.

ثم قدمت الفنانة نادية الجندي دور الراقصة حكمت فهمي في فيلم “امرأة هزت عرش مصر”، وكان العمل يدور أحداثه حول شخصية راقصة وعلاقتها بالجيوش الغربية في الحرب العالمية الثانية ونجحت نادية الجندي في أداء الدور بخاصة في المشاهد أمام حسين فهمي، وفي الجيل الجديد قدمت الفنانة مي عز الدين فيلم “أيظن”، وقامت فيه مي بدور راقصة في العمل الذي دارت أحداثه عن رجل يبحث عن ابنته ويضع مكافأة مالية كبيرة للعثور عليها، وفي التليفزيون قدمت الفنانة منى زكي شخصية راقصة في مسلسل “أسيا” وحمل المسلسل الكثيرمن الرسائل الاجتماعية منها ضرورة احترام مشاعر الراقصة وعدم معاملتها كمجرد جسد.

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