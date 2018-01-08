ياسمين عبد العزيز تقع في موقف محرج أمام عدسات الكاميرا

رصدت الكاميرات لقطة طريفة للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، خلال حضورها حفلة توزيع جوائز موقع “وشوشة”، الفنانة المصرية ظهرت على السجادة الحمراء وهي في فمها “علكة”، وقامت بممازحة المصورين بأن قامت بنفخ العلكة بطريقة طريفة، وقد أطلت ياسمين بفستان أسود طويل شفاف من أسفل، وتزينت بماكياج هادئ، وتركت شعرها منسدلا.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز قد حصلت خلال الحفلة، على جائزة أفضل فنانة كوميدية عن دورها في مسلسل “هربانة منها”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشهدت الحفلة حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام ومصممي الأزياء ومصففي الشعر وعلى رأسهم: رجل الأعمال علاء الكحكي، أحمد السقا، ياسر جلال، أحمد فهمي، عزت أبو عوف، مصطفى شعبان، جنات، مي عمر، حسن الرداد، مي عز الدين، هاني البحيري، راندا البحيري، بيومي فؤاد، دنيا عبدالعزيز، محمد عبدالحافظ، محمد سامي، وليد منصور، إيهاب فهمي.

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