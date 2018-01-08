​رامز جلال يعود للمقالب خلال كواليس فيلمه الجديد

نشر الفنان رامز جلال “مقطع فيديو” ظهر خلاله وهو مختبئ من صديقه الفنان أحمد فتحي، خلال كواليس تصوير فيلمه الجديد “رغدة متوحشة”، والذي سيتم طرحه خلال أيام في دور العرض السينمائي.

وسبب رامز حالة من الذعر لأحمد فتحي، خلال وجود في لوكشن تصوير الفيلم، من خلال مقلب جديد أرعب فتحي الذي ظهر فيه مرتعدا، وهو مختبئ أسفل ترابيزة خاصة باجتماعات الفيلم الجديد، ليظهر فجأة من أسفلها ليسبب رعبا شديدا لبطل العمل أمامه.

تدور أحداث “رغدة متوحشة” حول الشاب إسماعيل الذي يعمل في أحد مراكز التجميل، وبالصدفة يكتشف أن أحد مخرجي الإعلانات يبحث عن وجه جديد، فيحول نفسه لفتاة من أجل تقديم الإعلان وبالفعل ينجح في ذلك قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، مثل التحرش وغيرها من المعاناة التي تواجه المرأة في مجتمعنا.

“رغدة متوحشة” بطولة: رامز جلال، ريهام حجاج، إنتصار، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإنتاج شركة الإخوة المتحدين ومن إخراج محمود كريم.​

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