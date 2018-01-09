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اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أرجأ مؤتمره الصحافي

Posted by on January 9, 2018 0 Comment

اعلن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان في بيان، “ارجاء مؤتمره الصحافي الذي كان سيعقده غدا في مركز الامانة العامة للمدراس الكاثوليكية في مونو، إلى موعد يحدد لاحقا”. أقراء المزيد من المصدر

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