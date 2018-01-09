اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أرجأ مؤتمره الصحافي

اعلن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان في بيان، “ارجاء مؤتمره الصحافي الذي كان سيعقده غدا في مركز الامانة العامة للمدراس الكاثوليكية في مونو، إلى موعد يحدد لاحقا”. أقراء المزيد من المصدر