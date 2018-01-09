الحريري ترأس اجتماع كتلة المستقبل: أقوم بدوري بما خص مرسوم الضباط وفق الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، في “بيت الوسط”، اجتماعا لكتلة “المستقبل” النيابية، عرض الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها. وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب عمار حوري، وتوجهت فيه ب”التهنئة الحارة الى اللبنانيين بحلول الأعياد المجيدة والسنة الجديدة”، آملة أن “يحمل معه العام 2018 السلام والطمأنينة والاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي والاجتماعي […] أقراء المزيد من المصدر