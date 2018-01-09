ما زال الوضع السياسي يَشهد اهتزازات في العلاقات بين القوى السياسية، ربطاً بالتطورات التي ظهرت خلال أزمة استقالة الحريري. وقالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” إنّ “انفتاحها على أيّ فريق سياسي يندرج في سياق رؤيتها الوطنية لتوسيع مساحة التأثير على المستوى الوطني في سياق تزخيمِ مشروع الدولة وتدعيمه وتحصينه، ويُخطئ من يفسِّر انفتاحَها من منطلق الخروج […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » القوات: القاصي يَعلم كما الداني أنّ أحداً لا يضع شروطاً على “القوات” التي لا تستجدي التحالفَ
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!