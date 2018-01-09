المطرب محمود العسيلي والليثي يطرحان أغنيتهما الجديدة “خاينة”

طرح المطرب محمود العسيلي أحدث كليباته الغنائية “خاينة” وهو الكليب الذي يجمعة لأول مرة بالمطرب الشعبي محمود الليثي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله وإخراج علاء خالد.

وكان محمود العسيلي قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته “مش مضمون”، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها، وهو نفس الأمر الذى أحدثته أغنيته التى سبقتها بعدتى ومبعدتيش التى أحدثت ضجة كبيرة فور طرح العسيلي للكليب.

أما محمود الليثي فقد قضى إجازة خاصة مع عائلته في باريس، وعاد القاهرة مؤخرا للانتهاء من كل ارتباطاته الغنائية وكانت البداية بأغنيته الجديدة التي تشهد على التعاون الأول بينه وبين محمود العسيلي.

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