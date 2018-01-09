مروة تقدم “جنون الشهرة” باللهجة اللبنانية لأول مرة

كشفت الفنانة اللبنانية مروة، عن قيامها بتصوير مسلسل جديد أردني يحمل اسم “جنون الشهرة”، مشيرة إلى أن المسلسل اجتماعي معاصر ويوضح سلبيات وإيجابيات وخفايا وأسرار النجومية بالإضافة إلى كيفية الوصول إلى النجومية والشهرة، مؤكدة أنها ولأول مرة تتحدث باللكنة للبنانية في المسلسل خاصة في ظل وجود كوكبة من النجوم بالوطن العربي.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الوطن العربي مثل صفاء سلطان، ورامي وحيد، ولونا بشارة، ومحمد نجاتي، وعفاف شعيب، ومحمد خير الجراح، وروان فؤاد، وحامد مرزوق، وطارق جلال، وأندريه سكاف، ونزار أبو حجر، وأحمد صيام، وخالد القيش، وطالب البلوشي، وحبيبة الصلطي، ويزن السيد، وطارق مرعشلي، وماهر الشيخ، ورهف الرحبي.

وأعلنت مروة، في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أنها تعكف خلال الفترة الجارية على قراءة سيناريو فيلم سينمائي جديد سوف يقدمها للجمهور بشكل جديد بالنسبة لهم، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل تخصه حتى يتم التعاقد علية بشكل رسمي وتحديد موعد بدء التصوير .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة السينمائية كان “الفندق”، الذي طرح مؤخرًا بدور العرض السينمائية وشارك في بطولته كلًا من علا غانم ومحمد نجاتي وأحمد بدير وحجاج عبدالعظيم وأحمد كرارة ونجم مسرح مصر إبرام سمير ومحمد الصاوي وأحمد صادق وأحمد الحلواني ودعاء حجازي والإعلامي عبدالمجيد خضر، وتأليف أسامة فهمي عبدالظاهر، ومن إخراج عاطف شكري.

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