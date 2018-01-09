مسرحية “شوكت وشطانوفي” ثاني عروض الموسم الثالث من “مسرح مصر”

تعرض قناة “MBC مصر”، الجمعة المُقبل، ثاني عروض الموسم الثالث من “مسرح مصر” مسرحية “شوكت وشطانوفي” مع النجم أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب، وينضم إليهم كضيف شرف في هذه المسرحية الفنان الكوميدي سليمان عيد، وتدور أحداثها في أجواء كوميدية ساخرة داخل إحدى الفرق المسرحية التي تحدث مشاكل بين أعضائها مما يدفع مؤسس الفرقة للبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في التمثيل مما يُفجر الكثير من المُفارقات الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور، ومنهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد، تُعرض مسرحية “شوكت وشطانوفي” من عروض “مسرح مصر” على قناة “MBC مصر” الجمعة 12 يناير 2018 الساعة 8:00 مساءً، وتُعاد السبت 10:00 مساءً.

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