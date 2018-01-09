ياسر جلال لم يستعين بــ”دوبلير” لتنفيذ المشاهد الخطيرة في “ظل الرئيس”

حصل الفنان ياسر جلال، مع نهاية عام 2017، على جائزة الإعلام العربي من المملكة العربية السعودية كأحسن ممثل في 2017, وعن هذا أكد أنه سعيد بكل هذا النجاح، كاشفًا أنه هو من قام بتصوير المشاهد الخطيرة في العمل ومنها قفزة من مكان عالي من شباك بالدور الثالث بأحد العمارات القديمة في وسط القاهرة في مشهد إنقاذ هنا شيحه في العمل، موضحًا أنه تمرن كثيرًا على هذه القفزة وكان مدربه في الجيم هو من مرنه عليها وهو من قفز معه في المشهد لحمايته من أي إصابة.

وأوضح جلال أنه تردد في عمليه القفز لأن المسافة عالية جدًا خاصة في المنازل القديمة التي تتميز بالارتفاع لكنه مع بداية التصوير وجد يد تدفعه لتصوير المشهد وهذا ما أقدم عليه بعد ذلك دون خوف، مشيرًا إلى أنه بعد عرض العمل شعر بنجاحه وخاصة أن مجهوده لم يذهب هباءً وأن لكل مجتهد نصيب، وعن أهم تكريم حصل عليه في عام 2017، أكد أن أي تكريم مهم بالنسبة له لكن حب الجمهور هو أهم جائزة له..

والجدير بالذكر أن ياسر جلال قدم مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية على مدار 25 عامًا من أهم أفلامه “بونو بونو”، “الرغبة”، ومن مسلسلاته “يتربى في عزو، سعد اليتيم، نحن لا نزرع الشوك” .

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