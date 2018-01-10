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أحمد سعد يرفض الظهور في “مساء dmc” بسبب 250 ألف جنيه

Posted by on January 10, 2018 0 Comment
أحمد سعد يرفض الظهور في مساء dmc بسبب 250 ألف جنيه

أوضحت مصادر دخل قناة DMC ، أن رفض الفنان والمطرب أحمد سعد، الظهور بفقرة في برنامج مساء ” DMC مع الإعلامية إيمان الحصري ، في حلقة الإحتفال ليلة مولد سيدنا الحسين مع عدد من مشايخ الصوفيه في فقرة لن تتجاوز ل 20 دقيقة بمفرده وبدون فرقته الموسيقية وذلك بسبب طلبه مبلغ 250ألف جنيه نظير الظهور في فقرة البرنامج ،وهو ما رفضته إدارة القناة.

ويأتي رفض سعد الظهور في البرنامج بعلامات إستفهام عديدة ، خاصة أنه دائم الإعلان انه محب للإنشاد الديني وميوله إلى التصوف عبر صفحات السوشيال ميديا وعلى القنوات الفضائية.

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