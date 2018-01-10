أروى تستعد لطرح كليب “أقول أنساك” منتصف الشهر الجاري

أطلقت المطربة والإعلامية أروى أغنيتها الجديدة “أقول أنساك” على منصة تطبيق “أنغامي” الأشهر في العالم العربي اليوم والموافق في العاشر من يناير 2018 كما و بدأت الإذاعات المختلفة في مصر والعالم العربي بثها. الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات عمر المصري وألحان سامر أبو طالب.

وفي تعاون هو الرابع بينهما، صورت النجمة أروى الأغنية في لبنان مع المخرج المبدع فادي حداد, هذا وقد نشرت المطربة والإعلامية مقتطفات من التصوير عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” حيث أبدى جمهورها إعجابه بإطلالاتها، وظهورها بأسلوب جديد ومختلف إذ حرصت على متابعة أدق التفاصيل من خلال جلسات عمل متعددة مع حداد والذي كان له الدور الكبير في إبراز أروى بأبهى حلة, ومن المتوقع أن يصدر الفيدو كليب في 15 الخامس عشر من يناير/كانون الثاني أولا”عبر قناة أروى على “يوتيوب” ومن ثم يبث عبر القنوات الموسيقية.

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