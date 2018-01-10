الفنانة أمل رزق تستعد إلى تصوير مشاهدها في مسلسل “للحب فرصة أخيرة”

تستعد الفنانة أمل رزق لتصوير مشاهدها في المسلسل الجديد “للحب فرصة أخيرة”، موضحة أنه سيعرض حصريًا على قنوات dmc.

وقالت أمل، فى تصريحات لبرنامج “8 الصبح” على فضائية “dmc”: “يا رب المسلسل يعجبكوا ويكون عند حسن ظنكم”، وأوضحت أن المسلسل اجتماعى يتحدث عن كل بيت مصرى.

المسلسل من بطولة داليا البحيرى، وفراس سعيد، ومراد مكرم، وأميرة العايدى، وهند عبدالحليم، ريم سامى، وسلمى الكاشف، وندى الألفى، وأمل رزق، وجوليا التونسية، وحنان يوسف، وهبة الأباصيري، وعمر زهران، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التى تدعمها شركة مصر للسينما، إحدى شركات إعلام المصريين، وهو من تأليف شهيرة سلام.

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