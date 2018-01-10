الفنانة رتيبة الحفني توضّح الفرق بين الغناء الشرقي والغربي

عرض التليفزيون المصري، من خلال قناة “ماسبيرو زمان”، حوارًا نادرًا للراحلة رتيبة الحفني من خلال إعادة عرض برنامج “ساعة مع”، وهو الذي عرض مع بداية إنشاء التليفزيون، من تقديم الأديب الكبير يحيى حقي ، مبرزة الفرق بين الغناء الشرقي والغربي، ومشيرة إلى أنّه “في الغناء الشرقي يستعمل المطرب فيه كل أحباله الصوتية مع حنجرته ومع الغناء لفترة طويلة تجهد الأحبال الصوتية بشكل كبير وبالتالي يجد المطرب أن عروق رقبته قد برزت من التعب أما الغناء الغربي فالمغنيين الغربيين أكثر دراية بعلم الصوت خاصة في الأوبرا”.

أوضحت الحفني أن المطربيين الغربيين يستخدمون الحجاب الحاجز بطريقة معينة حتى لا يتعبوا أصواتهم ويستفيدوا في غنائهم بالفراغات الموجودة في الجمجمة البشرية، لإصدار صوت قوي بدون تعب، وبالتالي هم على دراية كاملة بعلم الصوت، مشيرة إلى أنّ المجتمع المصري دائمًا هو مهتم بالفن، مبيّنة أنّها قدّمت على الأوبرا أوبريت الأرملة الطروب ولم تتوقع أن يشاهدها البسطاء ولكنها تفاجأت ببائع في السوق يهنئها على أدائها في الأوبريت، وشاهده حوالي 5 مرات وهذا دليل على وعي الشعب المصري وذهابة إلى الفن الجيد دائمًا



والجدير بالذكر أن رتيبة الحفني توفيت عام 2013 بعد أن قدمت مجموعة كبيرة من الأبحاث في مجالات الموسيقى وأشرفت على أكاديمية الحفني للموسيقى، وأشرفت على مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا

أقراء المزيد من المصدر