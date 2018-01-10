الموسيقى التصويرية لفيلم “ذا جريتيست شومان” تتجه لصدارة قائمة بيلبورد 200

شقت الموسيقى التصويرية لفيلم “ذا جريتيست شومان” طريقها يوم الاثنين لصدارة قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية لتدفع المغنى إد شيران والمغنية تيلور سويفت إلى المركزين الثانى والثالث.

وأظهرت أرقام شبكة شركة نيسلن ساوند سكان لتتبع مبيعات الألبومات أن الموسيقى التصويرية وأغانى فيلم “ذا جريتيست شومان”، التى تتضمن أغان لفريق التمثيل فى الفيلم ومن بينهم هيو جاكمان وزاك إيفرون وزيندايا، باعت ما يصل إجمالا إلى 106 آلاف وحدة فى الأسبوع المنتهى فى 4 يناير.

وفازت أغنية “ذيس إز مى” الأغنية الرئيسية فى الفيلم يوم الأحد بجائزة جولدن جلوب لأفضل أغنية أصلية فى فيلم، ويدور الفيلم الذى أنتجته شركة توينتيز سينتشرى فوكس عن فنان السيرك بى.تى بارنوم وحصد 150 مليون دولار من مبيعات التذاكر فى العالم منذ طرحه فى 20 ديسمبر.

ولا يزال ألبوم “ديفايد” للمغنى البريطانى شيران فى المركز الثانى للأسبوع الثانى بمبيعات بلغت 67 ألف نسخة واستمرت أغنيته الفردية “بيرفكت” فى صدارة قائمة الأغانى الرقمية على الإنترنت، بفضل نسخة صدرت حديثا بالاشتراك مع بيونسيه وباعت “بيرفكت” 109 آلاف نسخة.

وتراجع ألبوم “ريبيوتيشن” لسويفت والذى تصدر القائمة فى أول عام 2018 فى الأسبوع الماضى إلى المركز الثالث وباع 48 ألف نسخة.

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