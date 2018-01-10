حقيقة شراء عمرو دياب قصر لدينا الشربيني في دبي

حال من الجدل الكبير أثارها الفنان المصري ​شادي شامل​ حول شراء الفنان المصري ​عمرو دياب​ قصراً في دبي للممثلة المصري دينا الشربيني وذلك بعد زواجهما سراً والذي تم الحديث عنه في الفترة الماضية.

وجاء ذلك من خلال نشر شامل عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بدياب وعلق عليها بالقول:” مع صديقي العزيز عمرو دياب، شكرًا كثيرًا على استضافتي…غرفة الاستراحة.. دبي”. مما دفع البعض إلى التخمين أن المكان الذي جمعهما هو منزل دياب والشربيني الزوجي، في حين ردّ شامل نافياً الأمر، مؤكداً أن المكان هو غرفة الاستراحة الخاصة بالحفل الذي كان يحيه دياب مؤخراً في دبي

ومما زاد من التساؤلات بين الجمهور، هو نشر شامل بعد ذلك صورة عبر صفحته من دبي تجمعه بالشربيني، مما جعل المتابعون يؤكدون الخبر، خاصةً مع تواجد الثنائي في دبي في الوقت ذاته وعدم ظهورهما في أي فندق ما يدل على إقامتهما في مكان خاص بهما وهو ذلك القصر.

وبدوره عاد شامل ونفى الموضوع، من خلال نشره مقطع فيديو من الحفل مؤكداً أن صورته مع دياب كانت من كواليس الحفل خلال ليلة رأس السنة.

يشار إلى أنه حتى الآن لم تتضح الأخبار حول حقيقة زواج دياب سراً من الشربيني، حيث أنه لم يصدر أي ردّ مباشر من الثنائي نفياً أو تأكيداً..

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