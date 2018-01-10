سلاف فواخرجي تعبر عن جبها لزوجها بمناسبة عيد ميلاده

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد زوجها، المخرج وائل رمضان في أجواء عائلية، إلا أنها حرصت على تهنئته بشكل رومانسي أمام الجميع.

سلاف نشرت صورة رومانسية جمعتها بزوجها من أجواء حفل عيد الميلاد، وغازلته بكلمات تفوح حب، كتبت فيها: “وائل … كل سنة وانت متل ما انت… رفيق وزوج وأخ وأب وابن …كل سنة وانت حقيقي مابتتغير… كريم وشهم بكل تفاصيلك…انسان بكل معاني هالكلمة، وفنان بكل خلية فيك… ينعاد عليك العيد يا أبواللول بالصحة والقوة والنجاح والسعادة متل مابتستحق وأكتر… وتفرح بحمزة وعلي وياخدوا منك كل الصفات الحلوة وما اكترها».

فانز ومتابعو سلاف انهالوا على الصورة بتعليقات هنأوا فيها زوجها بعيد ميلاده، متمنيين له مزيد من النجاح في عمله، والسعادة مع أسرته.

يُذكر أن سلاف فواخرجي احتفلت بزفافها على وائل رمضان 1999، وقد رُزق الزوجان بولدين هما “حمزة وعلي».

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