شيريهان توجه رسالة مؤثرة إلي عهد التميمي و”إنستغرام ” يتدخل

وجهت الفنانة المصرية شيريهان، رسالة خاصة للطفلة الفلسطينية عهد التميمي الموقوفة داخل السجون الإسرائيلية، بعد حذف إدارة موقع “إنستغرام»، لرسالتها لها.

شيريهان، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر»: “حَذَفَت إدارة الإنستجرام رسالتي لكي يا صغيرتي سناً.. و لكنك كبيرة وعظيمة جداً إرادةً وصبراً وإصراراً وصموداً.. صوتك هو الحق يا من قولتي أن الإحتلال يمنعني من أني أحلم!!! صوتك هو الحق يا عهد، واللهم لا تجعلني أقول أو أؤيد أو أدعم غير الحق».

وكانت شيريهان قد قالت في رسالتها السابقة: “صغيرتي.. كل عام وأنتِ الخير والعهد للكرامة والصمود والعزّة وانتصار الحق على الباطل، منتصرة بإذن الله لحقك في الحياة الكريمة.. لحريتك.. لشعبك.. لأرضك.. لعرضك لوطنك.. ولنا».

وأضافت: “ابنتي وأنا أحتسبك ابنتي.. عفواً وأعتذر!! بل ابنة الأمة العربية بأكملها.. شاهدت في عينيكي الكبرياء والأمل، الشجاعة والإصرار والدفاع عن الحق، شاهدت نُور وسط ظلام كئيب كارثي حقاً طال عليه الإنتظار.. شاهدت ذَهَب شمس فلسطين الأصلي والأصيل، نُور بديع نقي يبشر بصباح مستقبل أكيد قادم لا محال وشاء من شاء وأبى من أبى فلا يصح يا ابنتي إلا الصحيح.. شاهدت حياة وبراءة وسعادة أرواح شهدائنا الأبرياء ورحمة الله على شهيد الظلم والقهر والاستبداد واللا إنسانية محمد الدرة».

وتابعت: “أتألم وأتأسف وأنا أُرسل لكِ رسالتي هذه وأنتِ في ثّالث أسبوع من اعتقالك ظلماً واستبداداً وعدواناً مقيدة قهراً في سجون الإحتلال الصهيوني المغتصب بدم بارد!، وأتمنى أتمنى أتمنى أن يأتي يوماً ما.. إن كان في العمر بقية، وأضمك في صدري وأقبل جبينك شرفاً ثم تأخذيني من يدي وتذهبي بي لقراءة الفاتحة على ابني الشهيد محمد الدرة وغيره الكثير من شهدائنا النبلاء الشرفاء الأبرياء».

واختتمت رسالتها قائلة: “دعائي وسلامي لكِ يا صغيرتي.. أقبل جبينك وقلبك الصَّغير أقبل قلب حَبيبَتي نور، أقبل قلب ناريمان والدتك أقبل قلب والدك وجميع أفراد أسرتك الكريمة».

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