آخر الأخبار
Home » فنون » عمرو دياب يتوجّه إلى العاصمة اللبنانية بيروت قريبًا

عمرو دياب يتوجّه إلى العاصمة اللبنانية بيروت قريبًا

Posted by on January 10, 2018 0 Comment
عمرو دياب يتوجّه إلى العاصمة اللبنانية بيروت قريبًا

كشفت مصادر مطّلعة، أنّ النجم المصري عمرو دياب، سيزور العاصمة اللبنانية بيروت بعد غياب دام لسنوات إلا أن تلك الخطوة تصب في خانة السياحة البحتة، دون أن يكون له أي نشاط فني في الوقت الراهن مع العلم انه قبل سنوات كان قد الغى حفلة له في وسط المدينة اللبنانية نتيجة خلافات مع الجهة المنظمة، ولم تشر المصادر إلى حضور أي فرد آخر مع دياب في إشارة إلى الممثلة المصرية دينا الشربيني التي تردد انه على صلة رسمية بها دون أي تأكيدات موثقة ، فيما تقول المعلومات أن جهة لبنانية نافذة هي من وجهت الدعوة إلى النجم العربي .

أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com