عمرو دياب يتوجّه إلى العاصمة اللبنانية بيروت قريبًا

كشفت مصادر مطّلعة، أنّ النجم المصري عمرو دياب، سيزور العاصمة اللبنانية بيروت بعد غياب دام لسنوات إلا أن تلك الخطوة تصب في خانة السياحة البحتة، دون أن يكون له أي نشاط فني في الوقت الراهن مع العلم انه قبل سنوات كان قد الغى حفلة له في وسط المدينة اللبنانية نتيجة خلافات مع الجهة المنظمة، ولم تشر المصادر إلى حضور أي فرد آخر مع دياب في إشارة إلى الممثلة المصرية دينا الشربيني التي تردد انه على صلة رسمية بها دون أي تأكيدات موثقة ، فيما تقول المعلومات أن جهة لبنانية نافذة هي من وجهت الدعوة إلى النجم العربي .

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