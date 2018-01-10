قناة فضائية جديدة تعرض أحدث أفلام الرعب في العالم

بدأت قناة “سكير” الفضائية، البث التجريبي الخاص بها مع بداية العام الجديد، لتتخصص بعرض أحدث أفلام الرعب الأميركية ووضعت على خطتها مجموعة من الأفلام منها “الرحلة 7500″، “الصرخة الجزء الرابع”، “الثعابين”.

وتعتبر قناة سكير الفضاية وهي المتواجدة على العرب سات، القناة الخامسة التي تتخصّص في عرض مجموعة من أفلام الرعب حيث ظهرت قبل هذه القناة “توب موفيز”، “نجوم هوليوود”، “طلقة رعب”، و”كايرو رعب”، وستعرض القناة ستعرض خلال أيام الفيلم الأميركي الأحدث “كائنات الظلال”، وتدور أحداثه عن مجموعة من الأشباح الذين يقتلون بعض الناس وهم نائمون في كامل صحتهم .

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