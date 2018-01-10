محمد عبد الحافظ يعترف بفشل الجزء السادس من “ليالي الحلمية”

كشف الفنان محمد عبد الحافظ أنه نصح عمرو محمود يس وأيمن بهجت قمر قبل كتابة الجزء السادس من مسلسل “ليالي الحلمية”، موضحًا أنّ العمل تعلق في الأذهان بصانعيه أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ، والاقتراب من هذا العمل سلاح ذور حدين ولكنهما قررا المحاولة، منوّهًا إلى أنّه قدّم شخصية “زينهم” لأنها شخصيته منذ الجزء الخامس

.وأوضح عبد الحافظ، أنّه بعد فشل العمل تابع رد فعل الجمهور وللحقيقة الجمهور لم يعتبر بوجود الجزء السادس في الأساس وأغلق الجمهور مسلسل “ليالي الحلمية” على أنه عمل مكون من 5 أجزاء، والحمد لله لم يمس سيرة صانعيه بسوء”، حيث جاء هذا التصريح خلال لقاء محمد عبد الحافظ في برنامج “فلاش” الذي يعرض على قناة النيل للدراما في التليفزيون المصري، ومحمد عبد الحافظ هو إبن المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، وقدم مجموعة من الأعمال الدرامية منها “العائلة والناس”، “أهالينا”، “الأسطورة”، “العراف”.

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