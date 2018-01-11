“العرب اليوم” يرصد الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2018

تشهد دراما رمضان مجموعة متنوعة من الظواهر المختلفة، منها عودة العديد من نجوم الزمن الجميل على رأسهم الفنانة المصرية سميرة أحمد التي ستقدم مسلسل “بالحب هنعدي”، وسيشترك به مجموعة من النجوم الذين غابوا عن الساحة الدرامية لسنوات عديدة مثل الفنان يوسف شعبان والفنان حسن يوسف والفنان أسامة عباس، بالاشتراك مع الفنان حسين فهمي والفنان عزت أبو عوف، والعمل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رباب حسين، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي، ويعرض العديد من المشاكل الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع في الآونة الأخيرة .

أيضا يعود الفنان يحيي الفخراني للدراما بعد غيابه العام الماضي ويقدم مسلسل “بالحجم العائلي” من إخراج هالة خليل وتأليف محمد رجاء، وتعتبر تلك التجربة الدرامية الأولى للمخرجة التي أخرجت العديد من الأفلام السينمائية، ويشترك في بطولة هذا العمل الفنانة ميرفت أمين مع مجموعة متنوعة من النجوم الشباب مثل الفنانة شيماء سيف وندا موسى وأحمد مجدي، ويظهر الفخراني كعازف على آلة “الأكورديون” والتي تدرب عليها كثيرا قبل بدء التصوير.

أما الفنان عادل إمام فيستمر هذا العام في تقديم مسلسل في شهر رمضان، ويشارك في عمل درامي بعنوان “عوالم خفية”، ولكن في هذا العمل لا يتعاون مع المؤلف يوسف معاطي الذي أعتاد على التعاون معه في سلسله كبيرة من الأعمال الدرامية امتدت لـ 6 أعوام متتالية، والمسلسل تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ويتعاون “الزعيم” للمرة الأولى مع ورشة كتابة من المؤلفين الشباب، والعمل من إخراج رامي إمام، ويشترك في العمل كلا من داليا البحيري وهبة مجدي وصلاح عبد الله و أحمد مالك .

أما النجم خالد نبوي فيقدم هذا العام مسلسل “منطقة محرمة” عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الدكتور يوسف حسن يوسف، وإخراج محمد بكير.

ومن الظواهر الأخرى التي تشهدها دراما رمضان هذا العام هو اختيار أسماء الأعمال من أسماء الشخصيات التي يؤديها أبطالها، فعلى سبيل المثال، يقدم الفنان محمد رمضان مسلسل هذا العام بعنوان “زين”، وهو أسم الشخصية التي يؤديها في العمل، حيث تدور أحداثه حول ضابط صعيدي بالقوات المسلحة يدعى زين يحبه الجميع في منطقته، ويعتبرونه القدوة بالنسبة لهم، والعمل من إنتاج جمال العدل، وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي، وبطولة كلا من محمد رمضان وأحمد فهمي، وفتحي عبد الوهاب، وسيد رجب .

وأختار الفنان ياسر جلال أيضا أن يحمل مسلسله أسم “رحيم” وهو أسم الشخصية التي من المقرر أن يقدمها داخل العمل، من إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، وإخراج محمد سلامة، ومن المسلسلات التي تحمل أسم بطل العمل مسلسل “أيوب” للفنان مصطفى شعبان، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح وإنتاج تامر مرسي ويشترك في بطولته كلا من آيتن عامر أقراء المزيد من المصدر